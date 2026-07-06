Fisuri în alianța AUR-USR din Consiliul Local Bacău. Un consilier AUR votează împotriva majorității, iar conducerea partidului anunță o analiză

Au apărut primele tensiuni în interiorul majorității care conduce Consiliul Local Bacău, formată din AUR, USR, PMP și Forța Dreptei. De câteva ședințe consecutive, consilierul local AUR Gheorghe Huluță s-a delimitat de poziția alianței și a votat diferit față de colegii săi, punând în evidență primele fisuri din coaliția locală.
Contactat de Ziarul de Bacău, viceprimarul Dragoș Ștefan (AUR) a confirmat situația și a precizat că subiectul va fi analizat în cadrul conducerii județene a partidului.
„Măsura o vom lua în Biroul Județean, ca for coordonator, unde se va face o analiză în urma mai multor voturi care nu au fost în acord cu noi”, a declarat Dragoș Ștefan.
La rândul său, consilierul local Gheorghe Huluță susține că mandatul de ales local îi conferă libertatea de a vota în funcție de propria convingere, chiar dacă face parte dintr-un grup politic.
„Acolo se votează conform propriei conștiințe. Am considerat că nu e corect ce se întâmplă. Există grupuri politice, dar cu subsemnatul dai individual, deci fiecare răspunde pentru ce votează. Nu e ceartă cu colegii, dar sunt anumite opinii diferite, chiar dacă la partid suntem împreună. Nu vrea nimeni să răspundă de ce avem atâtea dosare penale, iar oameni care sunt în executiv și sunt băgați în dosare penale”, a declarat Gheorghe Huluță pentru Ziarul de Bacău.
Vom reveni.
Comentarii
Anais a zis
2 traseiști cu afaceri strâns legate de banii publici.
Albert a zis
Huluță, Manolachi și Sechelar și-au făcut Partidul Credincioșilor Incoruptibili.
Ăștia dacă pun mâna pe oraș îl fură cu totul.
Reluku a zis
Acest Ștefan nu e ălă cu ferma din Glăvănești și restaurantul de la Nord?
Stan a zis
Da de cand isi da cu părerea Stefan și anunță decizii in forurile de conducere ale aur ? Diana permite acestor traseisti sa faca ce vor in partid ? Stefan e trimis de psd in aur pentru 2028, iar Huluta isi cauta alta sigla deja de pe care sa candideze in 2028 iar
Lenuța a zis
Două valori băcăuane de necontestat.Niciodată cultura nu se va înțelege cu agricultura.
Cristea a zis
Daaa, cultură mare la Huluță obținută prin înghițirea Casei de Cultură!!
MARCEL a zis
Domnul Huluta e un geambas ,geambas de partide ,geambas de oameni
In 1994 se inscrie cu constiinta in PSD, punand in acest partid tot interesul lui, dupa care ,brusc, constiinta lui o vireaza in PER , apoi face un viraj in UNPR unde interesul cetateanului il arunca in ALDE.
Tot interesul exclusiv al cetateanului ii trezeste constiinta mereu adormita si face un usor ocol in Pro Romania si in prezent prin naivitatea celor din AUR a aterizat si aici .
Mare om, mare constiinta !
Gestionarea Casei de Cultura numai in interesul sau personal este alta mare calitate a domnului Huluta ! Halatul lui de sindicalist are doua buzunare ,stanga unu mai mic pentru chiria oficiala si dreapta chiria la negru nefiscalizata .
Adevarul ca AUR are cu ce se mandri cu un acemenea specimen !
ionel a zis
Stefan e om de afaceri care nu are nevoie de partid sa faca bani .ceea ce este si ca afaceri si ca bani e rezultatul muncii lui dar Huluta nu e decat rezultatul turismului prin partide ,mereu dupa o ciupeala ,o invarteala , un banut si care fara sa invoce un partid si bineinteles interesul cetateanului nu face nici macar o ceapa degerata .
Cred ca ar fi timpul ca Huluta sa plece la Acasa de cultura ,sa ne lase ….
BENONE a zis
Ce aveti cu dl.Huluta ? Un om integru , consecvent ,corect ? Diana Enache ar trebui sa ii sarute mainile ca a venit cu experienta si profesionalismul lui in acest partid .Mai munceste cineva in partidul asta decat Huluta ? Daca nu era Huluta, credeti ca exista AUR la Bacau ? Cine aduce oameni la adunari ,cine ia cuvantul in sedinte cu seriozitate si daruire , cine se dedica acestui partid mai presus de orice? Simion ar trebui sa stea in fata lui cu carnetelul in mana !
Nicu a zis
Așa e!
Dacă nu era Huluță nu aveam astăzi Casă de Cultură și tot așa ….
eugen a zis
AUR fara Huluta la Bacau e un partid fara busola ! AUR fara Huluta e un partid in deriva ! orice ar spune marii invatati din partid Aur fara Huluta e mort . Simion mereu a recunoscut asta chiar daca Diana Enache nu recunoaste si nu stie sa aprecieze valoarea unui om ca HULUTA .
Petru Săndel a zis
Ștefan a luat la alegeri sub scorul partidului.
Ăsta numai locomotivă nu e.
Nu l-a ales nimeni în partid.A făcut mese cu conducerea , atât.
Adevarații membri aur vin la toate adunările și mitingurile iar lui Ștefan îi e rușine că e la aur și se ascunde.Huluță e un membru de partid corect.
Costi a zis
Stefan o fi traseist, dar clar stiu ca nu e PSD-ist. Cunosc cazul cand era vice cu Necula si cum a incercat PSD-ul sa-l schimbe din functia de viceprimar, inainte de cearta dintre Necula si PSD.
Diferenta dintre Stefan si Huluta este de la cer la pamant. Stefan munceste in privat de la 19 ani, a fost director in privat si a construit o ferma prospera de peste 500ha, iar Huluta este un sindicalist vorbaret fara prea multe realizari, care traieste din politica si combinatii, iar ce s-a intamplat si se intampla la Casa de Cultura este de noaptea mintii. Sa transformi acea institutie in bodega si bordel este doar ”meritul” lui.
Sa nu uitam faptul ca in 2028 Huluta va avea cred in jur de 70 ani. Nu cred ca-l mai reinventeaza vreun partid.