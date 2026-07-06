Fisuri în alianța AUR-USR din Consiliul Local Bacău. Un consilier AUR votează împotriva majorității, iar conducerea partidului anunță o analiză

Au apărut primele tensiuni în interiorul majorității care conduce Consiliul Local Bacău, formată din AUR, USR, PMP și Forța Dreptei. De câteva ședințe consecutive, consilierul local AUR Gheorghe Huluță s-a delimitat de poziția alianței și a votat diferit față de colegii săi, punând în evidență primele fisuri din coaliția locală.

FOTO: Vremurile când Gheorghe Huluță și Dragoș Ștefan votau la fel au apus

Contactat de Ziarul de Bacău, viceprimarul Dragoș Ștefan (AUR) a confirmat situația și a precizat că subiectul va fi analizat în cadrul conducerii județene a partidului.

„Măsura o vom lua în Biroul Județean, ca for coordonator, unde se va face o analiză în urma mai multor voturi care nu au fost în acord cu noi”, a declarat Dragoș Ștefan.

La rândul său, consilierul local Gheorghe Huluță susține că mandatul de ales local îi conferă libertatea de a vota în funcție de propria convingere, chiar dacă face parte dintr-un grup politic.

„Acolo se votează conform propriei conștiințe. Am considerat că nu e corect ce se întâmplă. Există grupuri politice, dar cu subsemnatul dai individual, deci fiecare răspunde pentru ce votează. Nu e ceartă cu colegii, dar sunt anumite opinii diferite, chiar dacă la partid suntem împreună. Nu vrea nimeni să răspundă de ce avem atâtea dosare penale, iar oameni care sunt în executiv și sunt băgați în dosare penale”, a declarat Gheorghe Huluță pentru Ziarul de Bacău.

Vom reveni.