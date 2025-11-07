Laboratoarele SJU Bacău au primit fonduri pentru analizele gratuite cu bilet de trimitere CAS

Laboratorul de Analize Medicale și Laboratorul de Microbiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău anunță că au primit fonduri suficiente pentru efectuarea analizelor medicale gratuite, decontate pe baza biletelor de trimitere CAS, pentru lunile noiembrie și decembrie.

Astfel, toți pacienții care se adresează laboratoarelor spitalului pot beneficia de recoltări cu sau fără programare prealabilă, în limita fondurilor disponibile.

Laboratoarele sunt acreditate RENAR, conform standardului SR EN ISO 15189:2023, și realizează o gamă completă de investigații medicale, printre care:

Hematologie

Biochimie serică și urinară

Imunologie

Microbiologie

Parazitologie

Activitatea se desfășoară cu aparatură de ultimă generație și este asigurată de personal medical calificat, care garantează acuratețea și promptitudinea rezultatelor. Programul de recoltare este de luni până vineri, între orele 07:30 – 10:30 (laboratoarele sunt închise în zilele de sărbătoare legală).