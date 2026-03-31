Fonduri europene de 7,7 milioane de euro pentru sănătatea elevilor. Adrian Popa: „Invit autoritățile locale din Bacău să tratăm acest apel ca pe o oportunitate reală de dezvoltare”

Cabinetele medicale și stomatologice din școli, precum și unitățile mobile destinate elevilor, pot fi modernizate sau înființate printr-un nou apel de proiecte finanțat din fonduri europene, anunță deputatul Adrian Popa (PSD Bacău). El îndeamnă autoritățile locale din județul Bacău să profite de această oportunitate pentru a îmbunătăți accesul copiilor la servicii medicale, în special în mediul rural.

Un nou apel de proiecte, finanțat prin Programul Sănătate, oferă aproximativ 7,7 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii medicale școlare, cu o contribuție de până la 85% din fonduri europene. A fost publicat ghidul și s-a deschis finanțarea pentru:

dotarea cabinetelor medicale școlare

dotarea cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ

achiziția de unități mobile medicale stomatologice

„În calitate de deputat și membru al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, anunț lansarea unui apel de proiecte extrem de important pentru comunitățile noastre locale. Valoarea totală a apelului: aproximativ 7,7 milioane euro, finanțare europeană prin Programul Sănătate, cu până la 85% fonduri UE. Accentul este pus pe mediul rural și zonele defavorizate, acolo unde nevoia este cea mai mare”, precizează deputatul Adrian Popa.

Ce înseamnă concret pentru județul Bacău?

Școli mai bine dotate, cu servicii medicale reale pentru elevi

Cabinete medicale moderne, inclusiv în mediul rural

Unități mobile care pot ajunge în comunitățile izolate

Acces la prevenție și servicii stomatologice gratuite pentru copii

Cine poate accesa aceste fonduri?

Apelul se adresează în principal autorităților locale, unităților de învățământ publice și parteneriatelor dintre acestea.