Fonduri europene de 7,7 milioane de euro pentru sănătatea elevilor. Adrian Popa: „Invit autoritățile locale din Bacău să tratăm acest apel ca pe o oportunitate reală de dezvoltare”

Cabinetele medicale și stomatologice din școli, precum și unitățile mobile destinate elevilor, pot fi modernizate sau înființate printr-un nou apel de proiecte finanțat din fonduri europene, anunță deputatul Adrian Popa (PSD Bacău). El îndeamnă autoritățile locale din județul Bacău să profite de această oportunitate pentru a îmbunătăți accesul copiilor la servicii medicale, în special în mediul rural.
Un nou apel de proiecte, finanțat prin Programul Sănătate, oferă aproximativ 7,7 milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii medicale școlare, cu o contribuție de până la 85% din fonduri europene. A fost publicat ghidul și s-a deschis finanțarea pentru:
- dotarea cabinetelor medicale școlare
- dotarea cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ
- achiziția de unități mobile medicale stomatologice
„În calitate de deputat și membru al Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților, anunț lansarea unui apel de proiecte extrem de important pentru comunitățile noastre locale. Valoarea totală a apelului: aproximativ 7,7 milioane euro, finanțare europeană prin Programul Sănătate, cu până la 85% fonduri UE. Accentul este pus pe mediul rural și zonele defavorizate, acolo unde nevoia este cea mai mare”, precizează deputatul Adrian Popa.
Ce înseamnă concret pentru județul Bacău?
- Școli mai bine dotate, cu servicii medicale reale pentru elevi
- Cabinete medicale moderne, inclusiv în mediul rural
- Unități mobile care pot ajunge în comunitățile izolate
- Acces la prevenție și servicii stomatologice gratuite pentru copii
Cine poate accesa aceste fonduri?
Apelul se adresează în principal autorităților locale, unităților de învățământ publice și parteneriatelor dintre acestea.
Este un apel direct către administrațiile locale din județul Bacău: acum este momentul să pregătim proiecte și să aducem bani europeni în comunitățile noastre!
Ce putem face prin aceste proiecte?
- modernizăm cabinete existente
- înființăm cabinete medicale școlare noi
- achiziționăm echipamente moderne și digitale
- asigurăm servicii medicale direct în școli sau prin unități mobile
Obiectivul este clar: să creștem accesul copiilor la servicii medicale și să reducem diferențele dintre urban și rural. Din experiența mea în domeniul sănătății, știu că prevenția începe din școală.
Aceste investiții nu sunt doar despre echipamente, ci despre viitorul copiilor noștri și despre o comunitate mai sănătoasă.
Voi susține activ, la nivel parlamentar și local, toate inițiativele care aduc finanțare în județul Bacău. Invit primarii, directorii de școli și toți factorii locali să tratăm acest apel ca pe o oportunitate reală de dezvoltare.
- deputatul Adrian Popa
Lasă un răspuns