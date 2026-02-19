Fost primar din Buhoci, trimis în judecată pentru abuz în serviciu. Prejudiciu estimat la peste 400.000 de lei

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău l-a trimis în judecată a lui Cristian Iștoc, fost primar al comunei Buhoci, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu.

Potrivit procurorilor, în perioada 22 iulie 2021 – 15 octombrie 2024, în calitate de primar al comunei Buhoci, acesta nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile prevăzute de Codul administrativ, întrucât nu l-ar fi eliberat din funcție pe Petrică Stoica, administratorul public al primăriei, deși acesta fusese condamnat penal pentru o infracțiune de corupție.

În aceste condiții, susțin anchetatorii, ar fi fost plătite în continuare drepturi salariale către administratorul public, în cuantum total de 403.826 lei, sumă considerată prejudiciu.

De asemenea, prin ordonanța din 24 octombrie 2024, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor terenuri aparținând inculpatului, în limita prejudiciului estimat. Măsura a fost menținută printr-o nouă ordonanță, emisă la 14 octombrie 2025.

Reprezentanții Parchetului precizează că trimiterea în judecată este o etapă procesuală care nu aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

Iștoc a reprezentat PNL, cu 2 mandate de viceprimar și 3 de primar la activ. A pierdut alegerile din iunie 2024.