Fosta clădire de birouri a World Machinery Works, scoasă la vânzare. Actualul proprietar cere 3 milioane de euro

Clădirea de birouri în care a funcționat administrația fostului combinat World Machinery Works (WMW) din Bacău a fost scoasă la vânzare de către Bacău Industrial Park SRL, compania care administrează astăzi platforma industrială de pe Calea Republicii 205.

Potrivit anunțului publicat pe OLX, imobilul are o suprafață totală de 5.800 metri pătrați (subsol de 800 m² și parter plus patru etaje însumând 5.000 m²). Clădirea este oferită spre vânzare cu 3 milioane de euro + TVA, iar pentru cei interesați de închiriere, tariful cerut este de 2,5 euro/m² + TVA. Spațiul necesită lucrări de renovare.

De la IMU la WMW și apoi la faliment

World Machinery Works a fost una dintre cele mai importante întreprinderi ale Bacăului industrial. Născută în anii ’70 sub denumirea de Întreprinderea de Mașini-Unelte (IMU), fabrica producea echipamente industriale complexe – strunguri, freze, prese hidraulice – care ajungeau atât în uzine din România, cât și la export. În perioada de vârf, combinatul avea peste 4.000 de angajați și un rol strategic în economia locală.

După 1990, întreprinderea a fost transformată în societate comercială, apoi redenumită World Machinery Works SA. Lipsa comenzilor și pierderea piețelor externe au dus la declin, iar compania a intrat în faliment în jurul anului 2014, cu activele scoase treptat la vânzare de către lichidatorul judiciar.

Transferul proprietății către Barleta și înființarea Bacău Industrial Park

În 2019, pachetul principal de active ale WMW – terenuri, hale, clădiri administrative și anexe – a fost achiziționat de Barleta SRL, cunoscutul producător de ambalaje din hârtie și carton din Bacău.

Potrivit datelor din Registrul Comerțului și documentelor de la lichidator, Barleta a cumpărat bunurile imobile în bloc, prin licitație, iar ulterior a reorganizat proprietatea într-un proiect imobiliar sub forma unei companii dedicate: Bacău Industrial Park SRL.

Conform Listafirme.ro, noua firmă, înființată în 2021 și deținută integral de Barleta SRL, are ca obiect principal administrarea și închirierea spațiilor industriale și de birouri de pe platforma fostei uzine WMW. În acte, sediul social al Bacău Industrial Park SRL este chiar Calea Republicii 205, adresa istorică a fostei fabrici.