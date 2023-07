Fostul primar Necula cere demisia primarului Viziteu: „Cei care l-au pus cu mâna să înceteze acest experiment pentru municipiul Bacău!”

Fostul primar Cosmin Necula, președinte al partidului Pro România Bacău, a cerut azi demisia „de onoare” a edilului în funcție, Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR), pe care l-a acuzat că i-a sugerat să candideze în 2024, ca să fragmenteze votul pentru Primărie și să-și asigure, astfel, un nou mandat.

După alegerile din 2020, consilierii locali Pro România au votat alături de restul opoziției, însă din iulie 2021 s-a constituit alianța USR – Pro România – PNL – PMP, care l-a susținut pe primarul Viziteu în momentele esențiale.

La doi ani distanță, fostul primar Cosmin Necula, devenit director al SSPM, societate a municipalității, a ținut să clarifice situația partidului pe care îl conduce: „Toate voturile colegilor mei au fost date în interesul cetățenilor municipiului Bacău, nu pentru USR sau contra lui, nici cu Viziteu, nici fără Viziteu, nici cu PSD, nici fără PSD”.

Am sperat că actuala administrație va ajunge să înțeleagă ce și cum trebuie să facă. Din păcate, constatăm că din zi în zi, din an în an, e din ce în ce mai rău. Indiferent cine vine primar, îi va trebui două mandate să întoarcă problemele pe care le creează actuala administrație.

Vreau să anunț public pe dl. Viziteu că salariul meu nu reprezintă o monedă de schimb pentru voturile colegilor mei de la Pro românia, din Consiliul Local. Nu mă interesează nici măririle lui de salarii, nici amenințările că le face sau nu.

O serie de proiecte pe care le-am lăsat par să dispară, iar unele au dispărut cu totul. Cele 59,7 milioane de euro fonduri europene sunt puse sub un mare semn de întrebare. Vom trage linie la finalul anului, să vedem câți bani se vor atrage în municipiul Bacău.

Oricâte proiecte ar avea o administrație, trebuie să existe un management de execuție, nu te apuci să sapi, pe aceeași stradă, și pe stânga, și pe dreapta!

Nu este prea târziu pentru actuala conducere a Primăriei Bacău să recunoască faptul că este depășită de evenimente, nu reușește să gestioneze nici proiectele, nici fondurile europene, nici situațiile de urgență.

E timpul pentru cei care l-au luat și l-au pus cu mâna pe dl. Viziteu să înceteze acest experiment pentru municipiul Bacău. Este un experiment ratat, nu e ceea ce-i trebuie acestui oraș și niciunui oraș!

N-ar fi rea o demisie de onoare, mai avem un an, mai putem repara ceva!

Mi s-a sugerat să candidez, ca să fragmentez votul, să iasă cu 15,00% candidatul din Brăila.

Apel către partidele de opoziție, e nevoie de o alianță pentru Bacău. Nu eu sunt important, să candidez e utimul lucru la care mă gândesc, important e un candidat susținut de mai multe forțe politice. E nevoie de un candidat și o structură capabile să elimine actuala administrație și să aibă un plan pentru cel puțin 8 ani.

Bacăul este sărit de pe șine, trebuie multă muncă, iar un singur partid nu va reuși. În următorii patru ani, va fi nevoie de un consens politic. Ne trebuie un primar capabil să gestioneze o majoritate transpartinică și care să gestioneze proiecte.

– Cosmin Necula, președintele Pro România Bacău