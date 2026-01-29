FOTO! Accident cu 3 mașini implicate, printre care și o ambulanță, pe „drumul morții” E85, în localitatea Bogdan Vodă

Un accident rutier, soldat cu rănirea a trei persoane, a avut loc astăzi, pe DN2-E85, în localitatea Bogdan Vodă.

Potrivit IPJ Bacău, un conducător auto de 57 de ani, din județul Ilfov a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar, în fața sa, de către un bărbat de 77 de ani, din comuna Săucești. Acesta a fost proiectat pe sensul opus de mers unde a intrat în coliziune cu o ambulanță care transporta un pacient.

Din impact, a rezultat rănirea celor 3 conducători auto, a pasagerului din ambulanță și a pacientului.

Niciunul din conducătorii auto nu se afla sub influența alcoolului. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.