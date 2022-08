FOTO! Accident cu 5 victime la Nicolae Bălcescu, pe E85. A fost solicitată descarcerarea

În jurul prânzului, în localitatea Nicolae Bălcescu, pe E85, s-a produs un accident rutier grav, între două autoturisme.

De urgență, la fața locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ.

În urma accidentului dintre doua autoturisme au rezultat 5 victime, dintre care:

-1 victima descarcerata(constienta) si preluata in vederea transportului la spital de catre echipajul SAJ;

-1 victima preluata in vederea transportului la spital de al doilea echipaj SAJ;

-1 victima preluata in vederea transportului la spital de catre echipajul SMURD;

-2 victime(minore) au fost evaluate de catre echipajul SMURD si refuza transportul la spital.

La locul evenimentului se asigura masuri PSI iar circulatia rutiera este dirijata de catre 1 echipaj de politie.