FOTO: Accident cu victimă în comuna Letea Veche, după ce un autoturism s-a izbit într-un gard

Un accident rutier a avut loc, în această dimineață, pe strada Al.I.Cuza din comuna Letea Veche: un autoturism s-a izbit într-un gard. O persoană a fost rănită.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de stingere (ASAS) din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. În urma accidentului, nu au rezultat persoane încarcerate.

Un bărbat a fost evaluat medical la fața locului și preluat de echipajul SAJ, în vederea transportului la spital. Victima prezenta un traumatism cranio-cerebral.

Pompierii au asigurat măsurile specifice de prevenire și stingere a incendiilor.