FOTO: Accident cu victimă în comuna Mărgineni, sat Luncani

Un grav accident rutier a avut loc, în această dimineață în jurul ore 09.20, în comuna Mărgineni, sat Luncani. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Un tânăr a fost rănit.

Pompierii au intervenit la locul evenimentului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

În urma impactului a rezultat o singură victimă, un bărbat în vârstă de aproximativ 28 de ani, care era conștient la sosirea pompierilor. Acesta prezenta dureri la nivelul membrelor inferioare, primind imediat îngrijiri medicale de urgență la fața locului. Ulterior, victima a fost transportată de către ambulanța SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Bacău pentru investigații medicale amănunțite.

Au fost asigurate măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.