FOTO Accident cu victimă în comuna Mărgineni, sat Podiș

Un accident grav a avut loc, în această dimineață (în jurul orei 11.35), în comuna Mărgineni, satul Podiș, în urma căruia o persoană a fost rănită.

La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma accidentului a rezultat o victimă conștientă și cooperantă, care a fost monitorizată medical la fața locului și ulterior transportată la spital de către echipajul SAJ, pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) la locul producerii evenimentului, pentru înlăturarea oricărui pericol.