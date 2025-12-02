FOTO Accident cu victimă, în comuna Podu Turcului

Un accident rutier a avut loc în această dimineață, în localitatea Podu Turcului, în care au fost implicate două autoturisme.

Pompierii Stației de Pompieri Podu Turcului au intervenit astăzi, în jurul orei 10:53 la un accident rutier produs între două autoturisme, pe raza comunei Podu Turcului.

În accident au fost implicate trei persoane dintre care doar o persoană a necesitat îngrijiri medicale și a fost preluată de ambulanța SAJ.

Echipajul ISU a asigurat măsurile de prevenire și stingerea incendiilor.