FOTO Accident cu victimă în localitatea Bogdan Vodă: un autoturism a intrat într-un autobuz parcat!

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc, în dimineața aceasta, în satul Bogdan Vodă din comuna Săucești, Bacău.

Foto: accident Bogdan Vodă

Pentru gestionarea situației, pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, descarcerarea si ambulanța SMURD.

„Ajunși la locul evenimentului, pompierii au constatat faptul că un autoturism, în care se afla o singură persoană, a intrat în coliziune cu un autobuz parcat”, transmite ISU Bacău.

În urma impactului o persoană a rămas încarcerată. Salvatorii au acționat de îndată pentru extragerea în siguranță a victimei. Ulterior persoana a fost asistată medical și transportată la spital pentru tratament de specialitate de către ambulanța SMURD.