FOTO: Accident cu victimă la “Ciupercuțe”! Un autoturism cu număr de Iași s-a răsturnat, în urma unei coliziuni – UPDATE

UPDATE: În accident au fost implicate 3 autoturisme. Șoferii au fost testați și a reieșit că niciunul nu a consumat alcool. Victima este un bărbat rănit ușor, care a refuzat transportul la spital, potrivit IPJ Bacău.

Un autoturism marca Opel, înmatriculat în județul Iași, s-a răsturnat joi seara în centrul municipiului Bacău, în zona „Ciupercuțelor”. Din primele informații, accidentul s-ar fi produs în urma unei coliziuni cu un alt autovehicul.

Potrivit reprezentanților Poliției Bacău, evenimentul rutier s-a soldat cu o victimă. La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvatori, inclusiv autospeciale ale ISU, ambulanțe și echipaje de poliție.

Traficul în zonă a fost temporar îngreunat, iar polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Starea victimei și identitatea celorlalte persoane implicate urmează să fie clarificate de autorități.

Vom reveni cu informații.