FOTO: Accident grav cu ATV-ul în zona Sărata. Intervenție contracronometru a salvatorilor montani din Bacău

O intervenție dificilă a avut loc ieri, în zona Sărata, unde un bărbat a fost grav rănit în urma unui accident cu ATV-ul, produs pe un teren accidentat și greu accesibil. Salvatorii montani au acționat rapid pentru stabilizarea victimei, care a fost ulterior transportată de urgență la spital cu un elicopter SMURD.

Potrivit informațiilor furnizate de Salvamont Bacău, bărbatul a suferit traumatisme multiple după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat. Din cauza reliefului dificil, accesul echipajelor de intervenție a fost îngreunat, fiind necesară mobilizarea mai multor forțe.

La fața locului au intervenit salvamontiști, pompieri și paramedici, iar pentru evacuarea rapidă a victimei a fost solicitat și un elicopter SMURD. Salvatorii montani au fost primii care au ajuns la locul accidentului și au acordat primul ajutor, reușind să stabilizeze pacientul până la sosirea echipajelor medicale.

Ulterior, victima a fost imobilizată pe targă și transportată până într-un punct care a permis intervenția aeriană. Elicopterul SMURD a preluat pacientul și l-a transportat de urgență la spital, pentru investigații și tratament de specialitate.

Salvamontiștii atrag atenția asupra riscurilor utilizării vehiculelor off-road în zone dificile și recomandă prudență maximă, pentru a preveni astfel de accidente.