FOTO Accident în Helegiu! Un șofer a pierdut controlul mașinii, în care se aflau și 3 copii, și a ajuns cu ea în șanț

Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, în comuna Helegiu, sat Brătila. Un șofer a pierdut controlul mașinii și a ajuns în șanț. În autoturism se aflau și 3 minori.

Echipajele de intervenție ale ISU Bacău au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS). De asemenea, la locul accidentului a venit și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

În urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime conștiente (1 adult și 3 minori). Acestea au fost evaluate și monitorizate medical de către echipajul SAJ, însă au refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.