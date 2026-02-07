FOTO: Accident în Moinești, cartier Lucăcești! O mașină a intrat într-un cap de pod

Un accident rutier a avut loc, în această seară, în municipiul Moinești, cartierul Lucăcești. Din informațiile ISU Bacău, un autoturism a intrat într-un cap de pod.

La locul indicat s-au deplasat de urgență pompierii cu o autospecială de stingere (ASAS), o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În eveniment au fost implicate două femei care, la sosirea forțelor de intervenție, se aflau in afara autoturismului. Cele două persoane erau conștiente și cooperante. Acestea au fost evaluate medical la fața locului de către echipajele prezente, însă au refuzat transportul la spital.

Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în vederea înlăturării oricărui pericol.