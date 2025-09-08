FOTO: Accident cu victime pe Centura Bacăului. Traficul este oprit pentru măsurători – UPDATE

UPDATE: ISU Bacău a transmis un comunicat, referitor la accidentul de pe breteaua de vest a Centurii Bacăului:

În această dimineață, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, în care au fost implicate două autoturisme. Echipajele de intervenție au acționat pentru salvarea și acordarea primului ajutor victimelor.

În urma accidentului au rezultat două victime, dintre care o persoană încarcerată, aceasta fiind extrasă de pompieri și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), în stare semiconștientă.

Conducătorul auto din al doilea autoturism care a refuzat inițial îngrijirile medicale, a fost si el transportat la spital cu o ambulanță din cadrul SAJ.

Pompierii au intervenit, totodată, pentru asigurarea zonei și înlăturarea riscurilor specifice, prin luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).