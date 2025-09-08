FOTO: Accident cu victime pe Centura Bacăului. Traficul este oprit pentru măsurători – UPDATE

UPDATE: ISU Bacău a transmis un comunicat, referitor la accidentul de pe breteaua de vest a Centurii Bacăului:
În această dimineață, am fost solicitați să intervenim la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, în care au fost implicate două autoturisme. Echipajele de intervenție au acționat pentru salvarea și acordarea primului ajutor victimelor.
În urma accidentului au rezultat două victime, dintre care o persoană încarcerată, aceasta fiind extrasă de pompieri și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ), în stare semiconștientă.
Conducătorul auto din al doilea autoturism care a refuzat inițial îngrijirile medicale, a fost si el transportat la spital cu o ambulanță din cadrul SAJ.
Pompierii au intervenit, totodată, pentru asigurarea zonei și înlăturarea riscurilor specifice, prin luarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).
Știrea inițială:
Un accident rutier cu victime s-a produs pe Varianta Ocolitoare Bacău (DN 2T), la km 2+230.
O mașină s-a răsturnat pe carosabil, în urma impactului cu o autoutilitară. A fost blocată una dintre benzile de circulație.
Două persoane au fost rănite, una dintre ele fiind descarcerată de salvatorii ISU Bacău. Ambele victime, au fost transportate la spital de ambulanțe ale SAJ.
Traficul este blocat temporar, pentru măsurătorile Poliției, anunță DRDP Iași.
Vom reveni.
Pe autostrada se circula in mod frecvent cu 160-180 pe ora, si chiar nu e caterinca, e constatare. Pe ciotul ala cu o singura banda pe sens se merge pe la 150. Stie asta toata lumea, nu e bine ca se merge cu asemenea viteza, dar asta e adevarul.