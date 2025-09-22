FOTO! Accident pe DN 2 în localitatea Cleja. Trei persoane au fost rănite

Un grav accident a avut loc, în această după-amiază, pe DN 2 Adjud-Bacău, în zona localității Cleja, județul Bacău. În urma accidentului în care au fost implicate 2 autoturisme, au rezultat 3 victime dintre care două încarcerate.

De urgență la locul intervenției, s-au deplasat 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială descarcerare, 1 autospecială hidroperforare, 1 ambulanta SMURD, încadrate cu 13 pompieri militari si 3 ambulante din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean.

„Ajunși la fața locului s-a constatat faptul că 2 persoane erau incarcerate si 1 persoană era blocată in autoturism. De urgență s-a intervenit pentru acordarea primului ajutor si descarcerarea acestora.

În acest moment toate victimele au fost preluate de către echipajele medicale și au început deplasarea către UPU Bacău”, transmite ISU Bacău.

Drumul E85 este blocat pe ambele sensuri. În continuare, la fața locului sunt asigurate măsuri PSI.