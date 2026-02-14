FOTO: Accident rutier cu victimă încarcerată în Ardeoani. Intervenție a salvatorilor din Moinești

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață pe raza comunei Ardeoani, fiind necesară intervenția de urgență a pompierilor militari și a salvatorilor de la Serviciul de Ambulanță Județean.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Bacău, la fața locului au acționat forțe din cadrul Detașamentul de Pompieri Moinești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au constatat că în urma impactului au rezultat două victime. Cel mai grav a fost un bărbat în vârstă de 38 de ani, găsit încarcerat, dar conștient, prezentând multiple traumatisme.

Pompierii au reușit descarcerarea rapidă a victimei, care a fost predată de urgență unui echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Bacău pentru îngrijiri medicale de specialitate și transport la spital.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.