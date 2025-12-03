Ziarul de Bacău

FOTO Accident spectaculos în Moinești! Una dintre mașini s-a răsturnat. O persoană a fost rănită

Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Moinești. Pompierii militari din cadrul ISU Bacău au fost anunțați prin apel la 112, în jurul orei 16:37, despre producerea evenimentului rutier, în care au fost implicate două autoturisme.

Foto: Accident Moinești. Sursa Facebook Viorel U.

Forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu modul descarcerare și o ambulanță SMURD.

În urma coliziunii, o singură persoană a necesitat îngrijiri medicale și a fost transportată la CPU Moinești de către ambulanța SMURD.

La locul evenimentului au fost asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

