FOTO Amenzi de peste 34.000 de lei pentru pescuit ilegal, aplicate de jandarmii băcăuani

Peste 20 de sancțiuni pentru pescuit fără permis și în perioadă de prohibiție au fost aplicate, recent, de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Stefan cel Mare” Bacău.

Sancțiunile au fost aplicate în urma unor controale care au fost organizate de jandarmii băcăuani cu sprijinul Asociației Județene a Vănătorilor și Pescarilor Sportivi Bacău, care au acționat pe linia prevenirii braconajului în habitatele piscicole naturale ale județului, respectiv pe malurile râurilor Bistrița și Siret.

„Acțiunile de acest gen vor continua în această perioadă, atenția jandarmilor fiind îndreptată asupra modului de respectare a normelor în vigoare pentru conservarea și protecția faunei piscicole. Reamintim tuturor că prohibiția generală în habitatele naturale, inclusiv în Delta Dunării, este de 60 de zile, între 9 aprilie și 7 iunie 2026, potrivit 23/297/2025 (consolidat)”, transmit jandarmii.