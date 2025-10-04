FOTO: Balustrada podului Narcisa s-a deplasat. Primăria Bacău ține din 2022 la sertar proiectul reparațiilor

Pericol pentru șoferi și trecători, în zona Pasarelei Narcisa, din municipiul Bacău! Balustrada podului s-a deplasat, ceea ce a impus intervenția ISU Bacău.

Pompierii băcăuani au fost solicitați sâmbătă după-amiază să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.

„Se pare că ar fi vorba despre deplasarea balustradei podului. Asigurăm zona cu măsuri PSI”, au transmis reprezentanții ISU Bacău. Tronsonul afectat are circa 100 de metri și s-a apelat la balize, pentru avertizarea șoferilor.

În 2022, s-a vorbit despre iminente reparații la pasajul Narcisa, într-un plan mai amplu de modernizare a zonei, însă de atunci conducerea Primăriei Bacău a ținut proiectul la sertar, preferând lucrări mai ușoare, dar cu mai mare succes pe Facebook și TikTok.