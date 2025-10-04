FOTO: Balustrada podului Narcisa s-a deplasat. Primăria Bacău ține din 2022 la sertar proiectul reparațiilor

Pericol pentru șoferi și trecători, în zona Pasarelei Narcisa, din municipiul Bacău! Balustrada podului s-a deplasat, ceea ce a impus intervenția ISU Bacău.
Pompierii băcăuani au fost solicitați sâmbătă după-amiază să intervină în zona podului din cartierul Narcisa, după ce balustrada laterală a construcției s-a deplasat.
„Se pare că ar fi vorba despre deplasarea balustradei podului. Asigurăm zona cu măsuri PSI”, au transmis reprezentanții ISU Bacău. Tronsonul afectat are circa 100 de metri și s-a apelat la balize, pentru avertizarea șoferilor.
În 2022, s-a vorbit despre iminente reparații la pasajul Narcisa, într-un plan mai amplu de modernizare a zonei, însă de atunci conducerea Primăriei Bacău a ținut proiectul la sertar, preferând lucrări mai ușoare, dar cu mai mare succes pe Facebook și TikTok.
SEPTEP a zis
Să ne explice purtătoarea de cuvânt, frații Tudor, Ciocanăș și restul apropiaților lui Viziteu, care încasează bani din banii noștri. Cei care îl instruiesc pe primar cum să pozeze ca să dea bine în fața fraierilor — pardon, băcăuanilor.