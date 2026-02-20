FOTO: Bărbat din Cluj urmărit internațional, reținut de polițiștii de frontieră din Aeroportul Bacău

Un bărbat de 35 de ani, din Cluj, urmărit la nivel internațional, a fost reținut astăzi (20 februarie) de polițiștii de frontieră din Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.

Bărbatul era urmărit la nivel internațional în baza unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de autoritățile judiciare din România, pentru săvârșirea infracțiunii de influențare a declarațiilor, comis pe teritoriul românesc.

El a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Aeriene pentru a fi încarcerat în Penitenciarul Bacău.