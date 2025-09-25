FOTO: Cum s-a produs accidentul de pe E85, de la Dumbrava, soldat cu o victimă transportată la spital

Polițiștii băcăuani au stabilit condițiile în care s-a produs accidentul de joi dimineață, de pe E85, de la Dumbrava, județul Bacău.

Joi, 25 septembrie 2025, polițiștii Serviciului Rutier Bacău au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe DN2-E85, în exteriorul localității Dumbrava, soldat cu rănirea unei persoane.

Din primele cercetări a reieșit faptul că un bărbat de 36 de ani, din județul Ialomița, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN2-E85, dinspre Bacău către Roman, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de un autocamion care circula în fața sa, condus de un bărbat de 49 de ani, din municipiul București, intrând în coliziune cu acesta.

Din impact a rezultat rănirea bărbatului de 36 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative pentru ambii conducători auto.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. (sursa: comunicat IPJ Bacău)