FOTO: DEDEMAN turează motoarele pe șantierul din Șerbănești. Când va fi gata noul sediu al companiei

Începând cu această lună, compania DEDEMAN a început lucrările propriu-zise la noul sediu de la intrarea în cartierul Șerbănești, chiar lângă târgul de mașini.

Inițial, frații Pavăl au dorit să realizeze pe terenul din Șerbănești proiectul denumit DEDEMAN Campus, ce cuprindea blocuri, un hotel, un centru comerical și clădire de birouri. Însă din mai multe motive, printre care și amânarea deciziei Primăriei Bacău de a muta târgul auto și vânzarea terenului către DEDEMAN, a forțat compania să regândească proiectul.

Astfel, s-a născut proiectul Cartezia, a cărui primă etapă o reprezintă ridicarea unei clădiri de birouri ce va cuprinde noul sediu DEDEMAN, dar și alte spații comerciale.

„Conceptul a fost actualizat după pandemie, ținând cont de noile cerințe privind spațiile de lucru, de reglementările din domeniul construcțiilor, precum și de configurația terenului disponibil. Proiectul include spații deschise, terase și zone de recreere, gândite pentru un mediu de lucru modern, flexibil și totodată interactiv.

Prima etapă va include noul sediu de birouri Dedeman, dar și spații comerciale destinate închirierii (restaurante, cafenele și alte funcțiuni complementare). Clădirile vor respecta standardele nZEB: un consum energetic redus, utilizarea surselor regenerabile și impact minim asupra mediului.

Cartezia va cunoaște o dezvoltare etapizată, cu o viziune pe termen lung, urmărind integrarea armonioasă în contextul urban, în linie cu nevoile comunității”, au transmis reprezentanții companiei DEDEMAN pentru Ziarul de Bacău.

foto – cum va arăta noul sediu DEDEMAN

Lucrările, chiar dacă au început în forță, sunt de amploare, iar estimările pentru deschiderea sediului sunt 2028. „Estimăm că lucrările la noul sediu Dedeman vor fi finalizate în maximum 24 de luni”, ne-au declarat reprezentanții DEDEMAN.