FOTO: Deputatul PNL Mircea Fechet, vizită oficială în Statele Unite, alături de o delegație a Camerei Deputaților

Deputatul PNL și președintele PNL Bacău, Mircea Fechet, a efectuat o vizită oficială în Statele Unite ale Americii, alături de mai mulți deputați din Parlamentul României. În cadrul vizitei, Mircea Fechet s-a întâlnit cu mai mulți membri ai Congresului american, dar și cu reprezentanți ai mai multor companii și organizații care își au sediul în SUA. Discuțiile au vizat și includerea României în programul Visa Waiver.

Prima întâlnire din cadrul vizitei a fost cu ES Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, cu care au fost discutate prioritățile României și ale delegației parlamentare în SUA.

„Cele mai frecvente subiecte abordate în discuțiile cu membrii Congresului SUA au fost includerea României în programul Visa Waiver, sprijinul NATO și al SUA pentru România în contextul războiului din Ucraina, dar și interesele comunității de români din Statele Unite ale Amercii.”, a declarat deputatul Mircea Fechet.

Deputații au avut întâlniri cu Brad Wenstrup, membru al Camerei Reprezentanților din SUA și veteran de război, cu Lisa McClain, membră a Congresului SUA și membră în Comitetul pentru Servicii Armate, cu Mike Rounds, senator al Statelor Unite ale Americii, cu Adam Smith, congresman și președintele Comitetului pentru servicii armate și cu Don Bacon, congresman, membru în Comitetul pentru servicii armate și Grupul operativ pentru lanțul critic de aprovizionare al apărării.

„Am discutat în SUA și despre oportunitățile de investiții din România. Având în vedere că țara noastră are un potențial imens de dezvoltare, discuțiile de promovare de peste hotare sunt foarte importante. Am mers în vizită și la Centrul de Cercetare al Lockheed Martin – cel mai mare furnizor de echipament aerospațial și tehnologic al armatei SUA și cea mai mare firmă de produse și servicii militare la nivel mondial. Creșterea bugetului apărării la 2,5% din PIB de anul viitor va oferi noi oportunități de finanțare industriei de profil de la noi. Chiar de curând, ministrul Economiei a anunțat că mentenanţa elicopterelor Black Hawk, achiziţionate de Ministerul de Interne, va fi făcută într-o facilitate la Romaero, care va fi realizată împreună cu Lockheed Martin şi Aerostar Bacău.”

Alte întâlniri din SUA au fost cu reprezentanții Hudson Institute, un think-tank care promovează securitatea globală și democrația, cu experții The Cohen Group, care oferă servicii globale de consultanță în business, dar și cu reprezentanții The Heritage Foundation, cel mai mare think tank conservator din SUA, furnizor de politici publice pentru Partidul Republican.

Deputatul PNL de Bacău a participat, în cadrul vizitei oficiale, și la dezbaterea pe tema întăririi securității din zona Mării Negre, organizat de think tank-ul american Atlantic Council, dar și la deschiderea oficială a Muzeului Victimelor Comunismului din Washington.

„Este fundamental ca toate numele scrise astăzi pe plăcuțele comemorative ale Muzeului Victimelor Comunismului să nu rămână doar nume, ci să ne fie o lecție a istoriei, pe care să nu ne dăm voie să o uităm. Faptul că Decembrie 1989 ne-a adus de peste 30 de ani libertatea și democrația în țara noastră este un lucru pe care trebuie să-l onorăm și să îl prețuim zilnic.”, a transmis Mircea Fechet din SUA.

Deputații din delegația Camerei Deputaților au fost prezenți și la Romania Festival, organizat chiar pe una dintre cele mai importante străzi din New York, pe Broadway, cel mai mare și mai cunoscut festival românesc din Statele Unite ale Americii.

„Tradițiile românești sunt promovate la New York. M-am bucurat să particip, în cadrul vizitei oficiale pe care o desfășor în SUA, la Romania Festival, un spectacol organizat încă din anul 2000. Artiști talentați au urcat pe scenă și le-au arătat celor prezenți portul nostru popular și dansurile tradiționale. Cetățeni din toată lumea au ocazia astfel să vadă o mică parte a României și să deguste din produsele românești.„

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre România și Statele Unite, iar astfel de vizite oficiale arată dedicarea și angajamentul României pentru consolidarea relațiilor cu SUA în toate domeniile de activitate și cooperare.