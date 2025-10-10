FOTO: Descoperire macabră pe Calea Bârladului! Polițiștii au găsit într-o casă cadavrul unui bărbat mort de mai multă vreme

În urma unei sesizări, polițiștii băcăuani au găsit cadavrul unui bărbat mort de mai multă vreme într-o casă de pe Calea Bârladului.

Surse neoficiale susțin că bărbatul în cauză ar fi ieșit din spital în urmă cu două luni, după care nu ar mai fi auzit nimeni nimic de el. La adresa sa de domiciliu locuiește o femeie, cu probleme de comunicare, pe care victima ar fi avut-o în grijă. Este neclar la această dată dacă femeia era soția lui sau nu, cert este că bătrâna a stat o perioadă mai mare de timp cu trupul neînsuflețit în casă.

Polițiștii băcăuani au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului.

„La data de 09 octombrie a.c. polițiștii Secției 2 Poliție Bacău au fost sesizați despre faptul că un bărbat de 66 de ani ar fi decedat la domiciliu. Polițiștii s-au deplasat la adresa indicată, unde a fost identificat cadavrul bărbatului de 66 de ani. Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Bacău, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului”, au precizat reprezentanții IPJ pentru Ziarul de Bacău.

Vom reveni.