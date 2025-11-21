FOTO: Dotări de 9,2 milioane lei la Neonatologia Bacău. Proiectul, pornit de la cazul lui Achim, care avea un kg la naștere

În urmă cu 3 ani, pe 25 noiembrie, se năștea Achim, care, la puțin peste un kilogram, a devenit imediat pacient critic neonatal la Maternitatea Spitalului Județean de Urgență Bacău. Tatăl său, Dragoș Prepeliță, angajat al Consiliului Județean Bacău, a ajuns manager de proiect pentru o investiție de peste 9,2 milioane de lei, inaugurată ieri, ce va da șanse la viață mult mai multor copii.

Joi, 22 noiembrie 2025, a fost marcată finalizarea proiectului „Modernizarea, extinderea şi furnizarea de echipamente noi pentru Compartimentul de terapie intensivă neonatală din cadrul Secţiei de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău în vederea tratamentului adecvat pentru pacientul critic neonatal”.

La eveniment au participat Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, subprefect, fost președinte al CJ, în mandatul căruia a fost demarat proiectul, Ion Marius Savin, manager interimar SJU Bacău, dr. Camelia Husac, medic șef secția Neonatologie, Adrian Popa, deputat PSD, fost manager SJU Bacău, dr. Adrian Cotîrleț, manager Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești, Dragoș Prepeliță, managerul de proiect și, acum, tatăl unui băiețel de 3 ani, Achim, salvat la Neonatologia SJU Bacău.

Breahnă-Pravăț: „Îmi doresc ca actul medical să nu mai fie condiționat”

Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a vorbit despre importanța investiției. „Vorbim despre un proiect care a beneficiat de o finanțare considerabilă, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Cred că, prin astfel de proiecte, putem demonstra grija reală pentru cel mai sensibil segment al pacienților de la nivelul Spitalului Județean de Urgență Bacău, referindu-mă, evident, la pacientul critic neonatal. Rata de nașteri premature din România este de aproximativ 10%, peste cea de la nivelul UE, care este de până în 7%. În Bacău, anual, se nasc prematur peste 250 de copii. Sunt copii care vin pe lume cu multiple probleme de sănătate. Copiii care, pentru noi, reprezintă un exemplu de forță, de luptă, iar ei trebuie ajutați, astfel încât povestea lor de viață să se transforme într-un miracol”, a spus președinta CJ. Ea a mulțumit echipei politice din care face parte, PSD, dar și conducerii Ministerului Sănătății.

Ca mamă care a născut la Maternitatea Bacău, Breahnă-Pravăț și-a exprimat dorința ca „actul medical să nu mai fie condiționat, iar acest obicei să dispară cu desăvârșire”.

Valentin Ivancea, subprefect al județului Bacău, fost președinte CJ: „Într-adevăr, cei mai mici, cei mai neajutorați, se dovedesc a fi cei mai buni luptători, în viață. Știu câte încercări a avut acest proiect. Însă, Spitalul Județean de Urgență Bacău a avut, de fiecare dată, sprijinul unor oameni extrem de importanți și al unei echipe. Este una dintre cele mai mari satisfacții când vezi că se finalizează ceva, iar acel ceva se îndreaptă către speranțele noastre, către copii, către viitorul nostru”.

Ion Marius Savin, manager interimar SJU Bacău: „Sunt puțin emoționat pentru că, în urmă cu 20 de ani, și copilul meu a trecut prin această secție, de terapie intensivă, și, astăzi, este medic rezident. Sper ca, în urma acestor investiții care se fac în România, să rămână în țară. Pentru că, într-adevăr, avem condiții ca în Occident. Prin această investiție, se acordă șanse reale la viață acestor mici pacienți. Această realizare nu reprezintă doar un pas înainte pentru spital, ci și un salt semnificativ pentru tot județul”

Dr. Camelia Husac, medic șef secția Neonatologie: „Dacă, înainte, deserveam doar județele Bacău și Vrancea, acum, reușim să manageriem aproape toate solicitările care vin din toată Moldova. (…) Am crescut cu o vorbă, aceea că, în viață, ca să fii împlinit, trebuie să sădești un pom, să faci o casă și să crești un copil. Noi am încercat să facem o căsuță pentru copiii noștri, mai bună, care să le ofere o șansă în viață. Maternitatea nu este a mea, nici a voastră, ci doar a copiilor noștri”

Deputatul Adrian Popa, fost manager SJU Bacău: „Trebuie să înțelegem importanța acestor fonduri europene, pentru că un spital nu poate să se dezvolte doar cu fondurile pe care le obține din serviciile medicale. Fondurile europene ne salvează, în acest moment, și ne ajută să ne dezvoltăm, să ne dotăm, să creștem. Or, acest proiect se încheie pe PNRR, ca și alte proiecte de la nivelul SJU Bacău. Trebuie să urmărim, în continuare, Programul «Sănătate», care are 5,7 miliarde de euro doar pentru infrastructura de sănătate din România și o să fie numeroase apeluri, până în 2028”.

Dr. Adrian Cotîrleț, manager Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești: „Cred că secția merita această investiție, întrucât, pentru un act de bună calitate, doi factori sunt de o importanță majoră: pregătirea personalului și dotarea necesară. (…) Felicit Consiliul Județean Bacău pentru investițiile foarte mari pe care le face în sistemul de sănătate din tot județul Bacău”.

Dragoș Prepeliță, fericitul tată al lui Achim și managerul de proiect, a subliniat că nimic nu ar fi fost posibil „fără o echipă în spate”.

Ce înseamnă investiția de la Neonatologia SJU Bacău?

Proiectul a însemnat și dotarea secțiilor de nou-născuți existente, prin modernizarea a 5 paturi.

Au fost achiziționate: ventilatoare suplimentare, incubatoare hibride, sisteme avansate de monitorizare compatibile cu stația centrală, pulsoximetre, injectomate și pompe de perfuzie, sisteme pendant pentru 5 posturi, un sistem de preparare a soluțiilor parenterale, un robot autonom de nebulizare pentru dezinfectare, echipamente pentru monitorizarea cerebrală (EEG și aEEG).

De asemenea, a precizat dr. Husac, s-a investit și în screening neonatal avansat, astfel încât „să putem identifica, din timp, problemele grave de sănătate ale nou-născuților”.

S-au făcut dotări cu: monitoare de funcții vitale pentru sala de nașteri și pentru sălile de operație, pulsoximetre dedicate screeningului, ventilator de transport, incubator de transport, masă radiantă, ecocardiograf pentru nou-născuți, sistem de imagistică retiniană RetCam – un aparat esențial pentru depistarea retinopatiei de prematuritate.