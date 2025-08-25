FOTO! Două case și alte anexe au luat foc, în Răcăciuni. Intervenție în desfășurare a pompierilor

În acest moment, 18 pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mr. CONSTANTIN ENE al Județului Bacău acționează pentru lichdarea unui incendiu ce se manifestă la două case de locuit și anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 500 mp, în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni.

„Pentru gestionarea situației s-a intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă(ASAS), 1 SMURD, 1 autospeciala de prima intervenție și comandă ( APIC). Incendiul este localizat. Nu sunt victime.

Intervenția este in desfășurare”, anunță reprezentanții ISU Bacău.