FOTO – Două investiții pentru diagnosticarea cancerului, inaugurate la Spitalul Județean de Urgență Bacău

La Spitalul Județean de Urgență Bacău au fost inaugurate astăzi două investiții importante dedicate diagnosticării cancerului, realizate prin proiecte finanțate din fonduri europene și buget local.

Prima investiție vizează noul laborator de medicină nucleară PET-CT, amenajat în cadrul ambulatoriului spitalului. Proiectul a presupus modernizarea și extinderea unei clădiri existente, dar și achiziția echipamentului PET-CT pentru investigații imagistice avansate, folosite în depistarea și monitorizarea afecțiunilor oncologice. Valoarea totală a investiției depășește 18 milioane de lei, dintre care aproximativ 12,4 milioane provin din finanțare nerambursabilă, iar 6 milioane reprezintă contribuția Județului Bacău.

A doua investiție privește modernizarea Serviciului de Anatomie Patologică, prin dotarea laboratorului cu echipamente noi pentru diagnosticarea cancerului, inclusiv sisteme automate de analiză și infrastructură IT. Valoarea proiectului de dotare este de peste 7,6 milioane de lei, iar clădirea în care funcționează laboratorul a fost construită separat de Consiliul Județean Bacău, printr-o investiție de aproximativ 16 milioane de lei.

Cele două proiecte au ca scop creșterea capacității de diagnostic oncologic la nivel local, astfel încât pacienții din Bacău să poată beneficia de investigații moderne fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în alte centre medicale.

„Dacă nu am fi fost în UE, aceste dotări medicale vitale pentru pacienții băcăuani nu ar fi existat”

La inaugurare au fost prezente autorități locale, parlamentari, cadre medicale și mass-media. Europarlamentarul PSD Dragoș Benea a vorbit despre importanța fondurilor europene și despre investițiile în sănătate, în ciuda problemelor care apar.

Nu vorbim suficient de clar şi răspicat despre realitatea că investițiile pe care le-am marcat, azi, ca fiind realizate la SJU nu s-ar fi putut face fără fondurile europene nerambursabile, deci fără apartenența României la Uniunea Europeană. Cu un grad mare de certitudine, vă spun că dacă nu am fi fost în UE, aceste dotări medicale vitale pentru pacienții băcăuani nu ar fi existat. Sigur, e şi un prilej de a „diagnostica” starea SJU şi a sănătății băcăuane, în ansamblu: salut efortul autorităților statului care au mai curățat „pădurea” de uscături – încurajez să se continue pe acest drum, iar spitalul şi CJ să dea o mână de ajutor autorităților în demersul lor de curățare a sistemului de inerentele uscături. Avem şi neîmpliniri, pe care nu le trec sub tăcere – reabilitarea vechiului pavilion al SJU, investiție derulată de CNI (nu de spital), bate nepermis pasul pe loc; de asemenea, pavilionul municipal (fostul Spital Municipal), trecut la finanțare cu fonduri UE pe Programul Sănătate, lucrare care aşteaptă de 20 de ani să fie terminată. Oportunitățile de finalizare a acestor două obiective nu mai pot fi ratate, angajamentul echipei politice pe care o conduc fiind acela de a duce la bun sfârşit şi aceste două mari lucrări. Am vorbit de „echipa politică” pentru că politicul, în speță PSD Bacau, a dovedit că a făcut o prioritate din sănătate: fie că vorbim de amendamentele formulate de parlamentarii social-democrați băcăuani la bugetul de stat, fie de parteneriatele administrative încheiate de CJ cu primăriile, având ca obiect dezvoltarea spitalelor din județ, un lucru e sigur – am pus pacientul şi sănătatea în centrul eforturilor noastre politice şi, cu modestie, îndrăznesc să spun că rezultatele au început să se vadă! a precizat Dragoș Benea Lucrurile se mișcă în direcția corectă De asemenea, a luat cuvântul și fostul manager al SJU, Adrian Popa, actual parlamentar PSD