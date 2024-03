FOTO: Eurodeputatul Benea, la Roma, la Congresul Socialiștilor: Manifestul „Europa pe care ne-o dorim”, o pledoarie pentru respingerea populism-extremismului

Eurodeputatul Dragoș Benea a participat la Roma, alături de premierul Marcel Ciolacu şi europarlamentarii Claudiu Manda, Dan Nica şi Victor Negrescu, la Congresul Socialiştilor Europeni unde a fost desemnat candidatul comun la şefia Comisiei Europene, în persoana lui Nicolas Schmit, comisarul pentru Locuri de Muncă şi Drepturi Sociale.

„Familia social-democrată europeană a fost, dintotdeauna, un susținător ardent al parcursului european al României şi al unei integrări care să lase în urmă decalajele ce ne separă de statele membre din Vest”, a declarat Benea.

Manifestul adoptat de Congres „Europa pe care ne-o dorim” [The Europe We Want] este o pledoarie pentru incluziune socială, democrație autentică, dezvoltare sustenabilă şi respingerea populism-extremismului pe care Uniunea Europeană şi cetățenii ei trebuie să-l marginalizeze la alegerile din 9 iunie.

Să cultivăm ceea ce ne aseamănă, nu ceea ce ne dezbină, pentru că împreună suntem şi creştem în Europa!

– eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău