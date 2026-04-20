FOTO: Explozie la o casă din Bogdănești! O femeie salvată de sub dărămături, transportată la spital

În această dimineață, prin apel la numărul unic de urgență 112, a fost semnalată producerea unei posibile explozii, în comuna Bogdănești, sat Bogdănești. O persoană a fost prinsă sub dărâmături.

La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum și SVSU Bogdănești.

La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat faptul că explozia s-a produs, cel mai probabil, în urma acumulării de gaze la nivelul unei anexe (bucătărie de vară), fără a fi urmată de incendiu. O femeie în vârstă de aproximativ 56 de ani a fost surprinsă sub dărâmături.

Victima a fost extrasă de către echipajele de intervenție, în stare de conștiență, și predată echipajului Serviciului de Ambulanță Județean Bacău prezent la fața locului, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate și transportului la spital.