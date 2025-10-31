FOTO! Explozie la o locuință din Holt, comuna Letea Veche. O femeie a suferit arsuri grave la nivelul feței

În această după-amiază, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină la un incendiu provocat de o butelie de gaz, în comuna Letea Veche, sat Holt.

De urgență la fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău cu o autospecială de stingere cu apă si spumă si ambulanța SMURD.

Ajunși la locul indicat, s-a constatat faptul că era vorba despre o explozie în urma acumulării de gaze provenite de la o butelie aflată în interiorul unei anexe. Incendiul a fost lichidat.

În urma exploziei, au fost înregistrate două victime dintre care o persoană de sex masculin cu atac de panică si o persoană de sex feminin cu arsuri de gradul 1 la nivelul feței si la nivelul membrelor superioare.

Victimele vor fi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău de către o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Bacău.