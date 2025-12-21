FOTO! Grav accident pe E85 – Faraoani: 4 mașini implicate, 3 persoane transportate la spital

Un grav accident rutier a avut loc, în această seară, pe Dn2 – E85, în localitatea Faraoani, în care au fost implicate 4 autoturisme.

Pentru gestionarea situației, pompierii băcăuani au intervenit cu o autospecială de stingere, ambulanța SMURD. De asemenea, la locul accidentului au intervenit și două ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

În urma impactului, au rezultat 3 victime conștiente care au fost transportate la spital de către ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

A fost asigurată zona cu măsuri de prevenire și stingerea incendiilor.