FOTO – Grav accident rutier în Moinești: trei bărbați au ajuns la spital. Traficul se desfășoară dirijat

Un grav accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață în municipiul Moinești, pe strada Lunca. La fața locului, au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD. În urma impactului au rezultat trei victime, toate de sex masculin, conștiente, care prezentau politraumatisme și dureri la nivelul membrelor inferioare.

Răniții au fost preluați de echipajele SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) și transportați la spital pentru investigații medicale de specialitate.

Din cauza accidentului, traficul rutier în zonă se desfășoară pe un singur sens de mers, circulația fiind dirijată de echipajele de poliție.