FOTO: Grav accident rutier, în Slănic Moldova! Un bărbat a fost transportat la spital

Un grav accident rutier a avut loc astăzi, pe raza localității Slănic Moldova, în urma căruia un bărbat a fost rănit.

Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă cu modul descarcerare. La fața locului, a venit și o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău.

Ajunși la locul evenimentului s-a constatat faptul că în autoturism se afla o persoană de sex masculin, încarcerată. De urgență s-a procedat la descarcerarea acesteia de către echipajul ISU. Victima a fost predată echipajului SAJ în vederea monitorizării medicale și a transportului la spital.

Au fost asigurate măsurile de prevenire și stingerea incendiilor.