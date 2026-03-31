FOTO Incendiu devastator la o casă din comuna Bogdănești, din cauza coșului de fum necurățat

În această după-amiază, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit, situată în comuna Bogdănești, sat Bogdănești.

La intervenție s-au deplasat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și ambulanța SMURD.

Incendiul a afectat acoperișul și mansarda locuinței pe aproximativ 230 mp, precum și o anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 30 mp. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului: coș de fum necurățat.