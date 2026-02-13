FOTO Incendiu la o casă de pe strada Neptun, din municipiul Bacău

Pompierii băcăuani au intervenit în această după-amiază pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească de pe strada Neptun, din municipiul Bacău.

La fața locului s-a acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS).

În urma evenimentului au ars o anexă gospodărească și lemne de foc depozitate la o proprietate învecinată, pe o suprafață de aproximativ 40 mp. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit drept cauză probabilă a incendiului un scurtcircuit electric.