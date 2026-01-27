FOTO! Incendiu la o casă din comuna Mărgineni, sat Trebeș, din cauza unui scurtcircuit electric

Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, în jurul orei 05:22, la o casă de locuit din comuna Mărgineni, sat Trebeș.

Colaj foto. Sursa: grup Facebook „Margineni Bacau”

La fața locului, s-au deplasat pompierii cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum și flăcări, afectând locuința pe o suprafață de aproximativ 150 mp.

S-a acționat pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor negative. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul a fost lichidat, iar în urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuit electric.