FOTO Incendiu la o casă din municipiul Onești, cauzat de un scurtcircuit electric

În această dimineață (în jurul orei 04:47), pompierii au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din muncipiul Onești, strada Doinei. La locul evenimentului au fost mobilizate 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și 1 ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței și al unei anexe, pe o suprafață de aproximativ 60 mp. Intervenția promptă a pompierilor a condus la localizarea și, ulterior, la lichidarea incendiului, împiedicând propagarea flăcărilor.

Din fericire, în urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.