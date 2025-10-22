FOTO! Incendiu la o clădire dezafectată din Onești. Pompierii intervin în aceste momente! – Update

Update: ISU Bacău transmite ca incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă: tăierea fără respectarea normelor de siguranță a rezervorului metalic, în interiorul căruia se aflau depozitate deșeuri de cauciuc.

În aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu la o clădire dezafectată pe strada Avântului, municipiul Onești.

La fața locului s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești cu 3 autospeciale destingere cu apă și spumă, autoscara si 1 autospecială de primă intervenție si comandă. Se mai deplasează 1 inspector din cadrul Serviciului de Prevenire al ISU Bacău.

A fost anunțată si Garda Națională de Mediu. Ard reziduri existente in interiorul unui rezervor metalic aferent unei instalații. Incendiul este localizat, se lucrează pentru lichidare.

Misiunea este în dinamică.