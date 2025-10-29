Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / Foto! Incendiu la o locuință din comuna Poduri

Foto! Incendiu la o locuință din comuna Poduri

Lasă un comentariu

Un incendiu a izbucnit în această după-amiază în comuna Poduri, sat Poduri.

De urgență, la locul indicat s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și ambulanța SMURD.

În urma incendiului au ars o casă de locuit P+1, un grajd și o anexă, în suprafață totală de cca 150 mp.

„Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Din fericire nu au existat victime. Cauza probabilă: foc deschis în spatii închise”, transmite ISU Bacău.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *