Foto! Incendiu la o locuință din comuna Poduri

Un incendiu a izbucnit în această după-amiază în comuna Poduri, sat Poduri.

De urgență, la locul indicat s-au deplasat forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și ambulanța SMURD.

În urma incendiului au ars o casă de locuit P+1, un grajd și o anexă, în suprafață totală de cca 150 mp.

„Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Din fericire nu au existat victime. Cauza probabilă: foc deschis în spatii închise”, transmite ISU Bacău.