FOTO Incendiu la o locuință din satul Zăpodia, comuna Colonești

Un puternic incendiu a izbucnit, în această după-amiază, la o locuință din satul Zăpodia, comuna Colonești.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru primă intervenție și comandă, din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului locuinței.

În urma evenimentului, au ars aproximativ 100 mp din acoperișul casei, precum și bunuri din două încăperi. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.