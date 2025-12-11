FOTO: Incendiu la un apartament din Moinești! 27 de persoane au fost evacuate

În jurul orei 14:35, pompierii au fost anunțați să intervină la stingerea unui incendiu, la un apartament de la parterul unui bloc de locuințe situat pe strada str. Vasile Alecsandri, din municipiul Moinești.

La fața locului s-au deplasat de urgență 12 pompieri militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara și ambulanța SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, 20 de persoane erau autoevacuate în condiții de siguranță. Concomitent cu acțiunea de stingere s-a intervenit pentru căutarea – salvarea eventualelor victime, pompierii evacuând alte 7 persoane.

Incendiul a fost lichidat, au ars bunuri casnice si electrocasnice dintr-un apartament de la parterul unui bloc de tip P+4. Echipajul SMURD a acordat ingrijiri medicale unei femei cu atac de panică.

S-a acționat pentru ventilarea spațiilor și înlăturarea efectelor negative. Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.