FOTO: Incendiu la un complex de magazine din orașul Comănești

Un incendiu puternic a izbucnit, în această dimineață, la ora 05:52, la un complex de magazine din orașul Comănești, strada Republicii (Piața Comănești).

La fața locului au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o ambulanță SMURD Comănești și 2 autospeciale pentru intervenție și comandă (APIC). La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat faptul că incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul acoperișului.

În urma incendiului, a fost afectată o suprafață de aproximativ 300 mp acoperiș.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost efectul termic al unui burlan metalic neprotejat termic față de materialele combustibile.

