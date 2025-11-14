FOTO: Incendiu la un depozit de cereale din Bârsănești

În noaptea de 13 spre 14 noiembrie, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești au intervenit pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un siloz (uscător cereale) în comuna Bârsănești, sat Bârsănești.

Pentru gestionarea situației s-a acționat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și ambulanța SMURD. În urma incendiului au ars cerealele aflate în interiorul uscătorului.

Potrivit ISU Bacău, cauza probabilă de producere a incendiului a fost o defectare a sistemului termic, pe timpul exploatării.