FOTO: Incendiu puternic la o cabană din comuna Ghimeș-Făget

În această seară, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabană din comuna Ghimeș-Făget, sat Ghimeș.

La locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, fiind anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU). Incendiul a fost localizat și ulterior lichidat. Nu s-au înregistrat victime.

În urma evenimentului a ars o cabană pe o suprafață aproximativ 60 mp. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.