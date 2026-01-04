FOTO! Incendiu puternic la o casă din comuna Cleja. Incendiul a fost lichidat – update

Update: „Incendiul a fost lichidat în limitele găsite. În urma acestuia a ars acoperișul mansardat al casei de locuit pe o suprafață de aproximativ 130 mp. Cauza probabilă de producere a incendiului este scurtcircuit electric”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: Un incendiu puternic a izbucnit, în această după-amiază, la o casă de tip duplex din satul Cleja.

La fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău și o ambulanță SMURD.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 150 mp, iar echipajele intervin pentru localizarea și limitarea propagării flăcărilor.

Echipajul SMURD de la fața locului a acordat îngrijiri medicale unei femei care a suferit un atac de panică.

Misiunea este în dinamică. Vom reveni.