FOTO! Incendiu puternic la o casă din comuna Lipova, produs de un scurtcircuit

Echipajele Detașamentului de Pompieri Bacău au acționat în această după-amiază pentru lichidarea unui incendiu care se manifesta la o casă de locuit în comuna Lipova, localitatea Satu Nou.

Pentru gestionarea situației de urgență s-a acționat cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMURD.

„Ajunși la fața locului pompierii militari au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit pe o suprafață de cca. 80 mp. Din fericire nu au fost înregistrate victime”, transmite ISU Bacău.

Cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit.